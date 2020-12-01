Во вторник, 1 декабря, в Корабельном районе Николаева 81-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП произошло около 18:20 в районе перекрестка проспекта Богоявленского с улицей Дружбы. Девушку сбили, когда она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила травмы, её забрали в больницу.

Водитель ВАЗа после ДТП скрылся. Но благодаря неравнодушным николаевцам в течение 10 минут его нашел экипаж патрульной полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, вечером 2 ноября в Николаеве в районе дома № 316 по проспекту Богоявленскому 42-летнего мужчину сбил ВАЗ-2107, после чего его отбросило под колеса Renault Kangoo. От полученных травм пешеход скончался.