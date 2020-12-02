Из-за аварии в электросети в Николаеве без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, и 5 больниц.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Причиной отключения теплоснабжения стала внезапная остановка котлов из-за прекращения электроснабжения. На данный момент сотрудники «Николаевоблэнерго» работают над устранением аварии.
Сейчас не работают котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по адресам:
Напомним, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество.
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Из-за аварии в электросети в Николаеве без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, и 5 больниц.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Причиной отключения теплоснабжения стала внезапная остановка котлов из-за прекращения электроснабжения. На данный момент сотрудники «Николаевоблэнерго» работают над устранением аварии.
Сейчас не работают котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по адресам:
Напомним, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
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|
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