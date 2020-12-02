Из-за аварии в электросети в Николаеве без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, и 5 больниц.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Причиной отключения теплоснабжения стала внезапная остановка котлов из-за прекращения электроснабжения. На данный момент сотрудники «Николаевоблэнерго» работают над устранением аварии.

Сейчас не работают котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по адресам:

ул. Спортивная, 1-К;

ул. Белая, 71;

ул. Ген. Карпенко, 8;

ул. Курортная, 11А;

ул. Ген. Карпенко, 51;

ул. Ген. Карпенко, 1;

ул. Ген. Карпенко, 20;

ул. Озерная, 45;

ул. Абрикосовая, 5,

ул. Дачная, 7

ул. Спортивная, 29;

ул. Леваневцев, 8, 10;

ул. Киевская, 3 (технологический пар в роддом №3);

ул. Большая Морская, 54/56;

ул. Адмиральская, 27/1;

ул. Адмиральская, 4-К;

ул. Никольская, 34;

ул. Большая Морская, 45-А;

ул. Набережная, 5/11;

ул. Адмиральская, 31;

ул. Никольская, 9-А;

ул. Садовая, 2;

ул. Спасская, 55;

ул. Спасская, 66-К;

ул. Потемкинская, 22-В;

пер. Корабелов, 14 (БСМП, технологическое выработки пара).

Напомним, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество.