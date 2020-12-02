Сегодня, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество.
Об этом сообщает пресс-служба «Николаевоблэнерго».
В компании отметили, что в связи с необходимостью вывода в ремонт линии электропередач «Трихаты — ЧСЗ — Лески» перебои с электричеством могут продлиться с 1 по 4 декабря в Заводском районе и части Центрального района (от улицы Лазурной до Шнеерсона,от улицы Набережной до Индустриальной).
— Чтобы избежать отключений потребителей АО «Николаевоблэнерго» и с целью разгрузки сетей 35 киловатт , будут осуществлены оперативные переключения в сетях 6 киловатт филиала, которые могут привести к уменьшению надежности электроснабжения потребителей указанных выше районов, без их обесточивания, — говорится в сообщении.
В частности, как сообщили на предприятии, из-за аварийной ситуации произошла внезапная остановка котлов. В связи с этим без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, 5 лечебных учреждений.
Сейчас не работают котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по адресами:
Напомним, что в микрорайоне «Намыв» в Николаеве ОСМД «Лазурный двор» отказалось от подачи теплоснабжения в дома.
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Сегодня, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество.
Об этом сообщает пресс-служба «Николаевоблэнерго».
В компании отметили, что в связи с необходимостью вывода в ремонт линии электропередач «Трихаты — ЧСЗ — Лески» перебои с электричеством могут продлиться с 1 по 4 декабря в Заводском районе и части Центрального района (от улицы Лазурной до Шнеерсона,от улицы Набережной до Индустриальной).
— Чтобы избежать отключений потребителей АО «Николаевоблэнерго» и с целью разгрузки сетей 35 киловатт , будут осуществлены оперативные переключения в сетях 6 киловатт филиала, которые могут привести к уменьшению надежности электроснабжения потребителей указанных выше районов, без их обесточивания, — говорится в сообщении.
В частности, как сообщили на предприятии, из-за аварийной ситуации произошла внезапная остановка котлов. В связи с этим без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, 5 лечебных учреждений.
Сейчас не работают котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по адресами:
Напомним, что в микрорайоне «Намыв» в Николаеве ОСМД «Лазурный двор» отказалось от подачи теплоснабжения в дома.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа