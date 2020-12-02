Сегодня, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевоблэнерго».

В компании отметили, что в связи с необходимостью вывода в ремонт линии электропередач «Трихаты — ЧСЗ — Лески» перебои с электричеством могут продлиться с 1 по 4 декабря в Заводском районе и части Центрального района (от улицы Лазурной до Шнеерсона,от улицы Набережной до Индустриальной).

— Чтобы избежать отключений потребителей АО «Николаевоблэнерго» и с целью разгрузки сетей 35 киловатт , будут осуществлены оперативные переключения в сетях 6 киловатт филиала, которые могут привести к уменьшению надежности электроснабжения потребителей указанных выше районов, без их обесточивания, — говорится в сообщении.

В частности, как сообщили на предприятии, из-за аварийной ситуации произошла внезапная остановка котлов. В связи с этим без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, 5 лечебных учреждений.

Сейчас не работают котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по адресами:

улица Карпенко

улица Крылова

улица Бутомы (Курортная)

улица Киевская

улица Белая

улица Дачная

Парк Лески

улица Авиационный

улица Леваневцев

улица Спортивная

улица Красных Маевщиков (Озерная)

улица Лазурная

улица Проектная

улица Индустриальная

переулок Бутомы (Курортный)

улица ЖДП (железнодорожный переезд)

улица СИХ (старый инвалидный хутор)

улица Железнодорожный поселок

переулок 3 Парниковый

переулок 4 Парниковый

улица Абрикосовая

переулок Белый

переулок Светлый

улица Светлая

улица Гмырева (Черновола)

переулок 2 Парниковый

улица НИХ (новый инвалидный хутор)

улица Привокзальная

улица Энгельса (Винграновского)

переулок 1 Парниковый

переулок Дачный

улица Бульвар Бугский

улица Гражданская

улица Большая Морская

улица Террасная

улица Никольская

улица Мостостроителей

улица Адмиральская

улица Набережная

улица Ингульский спуск

улица Артиллерийская

улица Лагерное поле

улица Пушкинская

улица Адмирала Макарова

улица Потемкинская (Плехановская)

улица Наваринская

улица Декабристов

улица Фалеевская

улица Шевченка

улица Рюмина

проспект Ленина (пр. Центральный)

переулок Радио

улица Обсерваторная

переулок Курьерский

площадь Ленина (Соборная)

улица Советская (Соборная)

улица Спасская

улица Лягина

улица 8 Марта

улица Галины Петровой

улица Варваровский спуск

улица Правды (Григорьева)

улица 2 Поперечная

улица Гвардейская (Красногвардейская)

улица Рабочая

улица Фрунзе (Шоссейная)

улица Трудовая

Спасский спуск

улица Карла Либкнехта (Шнеерсона)

улица Набережная (бул. Макарова)

улица Флотский Бульвар

улица Московская

улица Малая Морская

улица Бузника

улица Парижской Коммуны (Гонгадзе)

улицаКотовского (Январева)

улица Мореходная

улица 4 Поперечная

улица 6 Поперечная

улица 7 Поперечная

улица Водопроводная

улица 3 Поперечная

переулок Транспортный

переулок 5 Парниковый

улица АГК Стрела

улица 8 Поперечная

улица АГК Привокзальный

улица Радио

улица Братская

переулок Центральный

улица Чкалова

улица Буденного (Сенная)

улица Дунаева

улица Дзержинского (3 Слободская)

улица Защука

Каботажний спуск

площадь Привокзальная

улица 9 Поперечная

улица Андреева

улица Скороходова (Кузнецкая)

улица Корабелов

переулок Корабелов

улица Комкова

улица Чигрина (Пограничная)

улица Даля

переулок Корабельный

улица Левадовская

улица Радостная

Напомним, что в микрорайоне «Намыв» в Николаеве ОСМД «Лазурный двор» отказалось от подачи теплоснабжения в дома.