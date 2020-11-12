В микрорайоне «Намыв» в Николаеве ОСМД «Лазурный двор» отказалось от подачи теплоснабжения в дома.

Об этом сообщается на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

В частности, от подачи тепла отказалось общество совладельцев многоквартирных домов «Лазурный двор», дома которого находятся по адресам: Лазурная 52, Лазурная 52а, Лазурная 52б.

— Котельные, поставляющих тепло в ваши дома работают в штатном режиме. Однако, сообщаем, что отдельными ОСМД принято решение о неподключении домов, - сообщили в предприятии, посоветовав жильцам обращаться к главе ОСМД.

При этом некоторые ОСМД просили начать подачу тепла в их дома с 12, 14 и 15 ноября 2020 года.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» по состоянию на 10 ноября запустило все 93 своих котельных в городе.

При этом, в компании «Николаевская ТЭЦ» отчитались, что по состоянию на вечер 10 ноября подключила к теплу больше половины от общего количества потребителей в Николаеве.