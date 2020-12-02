В Виннице неуправляемый автомобиль Renault сбил 74-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Правоохранители сообщили, что по предварительной информации, 28 — летний водитель автомобиля Renault Master оставил машину припаркованной на стоянке и пошел в магазин. После этого микроавтобус начал самовольно двигаться и совершил наезд на женщину, которая находилась на тротуаре впереди.
В результате наезда пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась в больнице во время оказания медицинской помощи.
Полицией назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет установлена причина ДТП.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).
Напомним, что 2 декабря, в Николаеве водитель автомобиля ВАЗ 2107 сбил на пешеходном переходе девочку и скрылся с места.
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В Виннице неуправляемый автомобиль Renault сбил 74-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Правоохранители сообщили, что по предварительной информации, 28 — летний водитель автомобиля Renault Master оставил машину припаркованной на стоянке и пошел в магазин. После этого микроавтобус начал самовольно двигаться и совершил наезд на женщину, которая находилась на тротуаре впереди.
В результате наезда пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась в больнице во время оказания медицинской помощи.
Полицией назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет установлена причина ДТП.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).
Напомним, что 2 декабря, в Николаеве водитель автомобиля ВАЗ 2107 сбил на пешеходном переходе девочку и скрылся с места.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа