В Виннице неуправляемый автомобиль Renault сбил 74-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители сообщили, что по предварительной информации, 28 — летний водитель автомобиля Renault Master оставил машину припаркованной на стоянке и пошел в магазин. После этого микроавтобус начал самовольно двигаться и совершил наезд на женщину, которая находилась на тротуаре впереди.

В результате наезда пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась в больнице во время оказания медицинской помощи.

Полицией назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет установлена причина ДТП.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, что 2 декабря, в Николаеве водитель автомобиля ВАЗ 2107 сбил на пешеходном переходе девочку и скрылся с места.