Вчера вечером, 2 декабря, В Николаеве водитель автомобиля ВАЗ 2107 сбил на пешеходном переходе девочку и скрылся с места.
Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области в Telegram-канале.
О случившемся в полицию сообщил свидетель аварии, который рассказал, что мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 2107 сбил девочку на пешеходном переходе на перекрестке улицы Андрея Антонюка и проспекта Богоявленского.
Заявитель на собственном автомобиле следовал за виновником ДТП и в это же время координировал экипаж патрульной полиции.
— За считанные минуты автомобиль по ориентировке был остановлен и возвращен на место происшествия. Травмированную девушку госпитализированы в больницу, - сообщают в полиции.
Напомним, вечером 2 ноября в Николаеве в районе дома № 316 по проспекту Богоявленскому 42-летнего мужчину сбил ВАЗ-2107, после чего его отбросило под колеса Renault Kangoo. От полученных травм пешеход скончался.
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Вчера вечером, 2 декабря, В Николаеве водитель автомобиля ВАЗ 2107 сбил на пешеходном переходе девочку и скрылся с места.
Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области в Telegram-канале.
О случившемся в полицию сообщил свидетель аварии, который рассказал, что мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 2107 сбил девочку на пешеходном переходе на перекрестке улицы Андрея Антонюка и проспекта Богоявленского.
Заявитель на собственном автомобиле следовал за виновником ДТП и в это же время координировал экипаж патрульной полиции.
— За считанные минуты автомобиль по ориентировке был остановлен и возвращен на место происшествия. Травмированную девушку госпитализированы в больницу, - сообщают в полиции.
Напомним, вечером 2 ноября в Николаеве в районе дома № 316 по проспекту Богоявленскому 42-летнего мужчину сбил ВАЗ-2107, после чего его отбросило под колеса Renault Kangoo. От полученных травм пешеход скончался.
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Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
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Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа