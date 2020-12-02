Вчера вечером, 2 декабря, В Николаеве водитель автомобиля ВАЗ 2107 сбил на пешеходном переходе девочку и скрылся с места.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области в Telegram-канале.

О случившемся в полицию сообщил свидетель аварии, который рассказал, что мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 2107 сбил девочку на пешеходном переходе на перекрестке улицы Андрея Антонюка и проспекта Богоявленского.

Заявитель на собственном автомобиле следовал за виновником ДТП и в это же время координировал экипаж патрульной полиции.

— За считанные минуты автомобиль по ориентировке был остановлен и возвращен на место происшествия. Травмированную девушку госпитализированы в больницу, - сообщают в полиции.

Напомним, вечером 2 ноября в Николаеве в районе дома № 316 по проспекту Богоявленскому 42-летнего мужчину сбил ВАЗ-2107, после чего его отбросило под колеса Renault Kangoo. От полученных травм пешеход скончался.