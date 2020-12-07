В Нью-Йорке (США) в аэропорту имени Джона Кеннеди самолет эвакуировали из-за угрозы взрыва. Рейс прилетел из Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На борту были 250 пассажиров. Правохранители закрыли одну из взлетно-посадочных полос.

Вскоре в прес-службе аэропорта сообщили, что его полностью открыли и рейсы выполняют без задержек. В полиции добавили, что расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет, пострадали два человека.