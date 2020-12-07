В Нью-Йорке (США) в аэропорту имени Джона Кеннеди самолет эвакуировали из-за угрозы взрыва. Рейс прилетел из Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На борту были 250 пассажиров. Правохранители закрыли одну из взлетно-посадочных полос.
Вскоре в прес-службе аэропорта сообщили, что его полностью открыли и рейсы выполняют без задержек. В полиции добавили, что расследование инцидента продолжается.
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В Нью-Йорке (США) в аэропорту имени Джона Кеннеди самолет эвакуировали из-за угрозы взрыва. Рейс прилетел из Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На борту были 250 пассажиров. Правохранители закрыли одну из взлетно-посадочных полос.
Вскоре в прес-службе аэропорта сообщили, что его полностью открыли и рейсы выполняют без задержек. В полиции добавили, что расследование инцидента продолжается.
Ранее сообщалось, что вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет, пострадали два человека.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа