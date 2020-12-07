В Вознесенском районе Николаевской области полиция разыскала 17-летнюю жительницу Братского района, которую с 5 декабря разыскивали как пропавшую без вести.

Девушка находилась у новых знакомых, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В ведомстве уточнили, что противоправных действий в отношении нее совершено не было.

По словам девушки, ей стало скучно учиться, возвращаться домой она не хотела, поэтому поехала путешествовать в поисках развлечений.

На мать составлен административный протокол по статье «Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей», который будет направлен в суд для принятия решения.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области пропал подросток, который ушел из дома кататься на велосипеде и не вернулся. Позже его нашли в Николаева.