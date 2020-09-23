В Херсонской области пропал подросток, который ушел из дома кататься на велосипеде и не вернулся. В полиции допускают, что мальчик может находиться на территории Николаева.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что 22 сентября Антон Руденко уехал из дома в Херсоне кататься на велосипеде BMX черного цвета с красными колесами и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 12 лет, рост 155 сантиметров, волосы черные, глаза серые.

Был одет в светлую кофту с длинным рукавом, темные штаны, красные кроссовки.

По оперативной информации, подросток может находиться в Николаеве.

В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мальчика сообщить об этом в полицию по телефонам (0552) 22-35-67, 22-98-87, 22-38-21, 22-43-38 или 102.

При этом, мама мальчика — Катерина Руденко рассказала, что ее сына в Николаев увез таксист, однако по адресу, куда он доставил подростка никто не слышал о случившемся.

— Из последней точной информации, какой-то урод-водитель такси отвез сына в Николаев. Опросили таксиста, поехали по тому адресу, где он высадил сына, там жилой дом, разбудили всех, опросили, никто ничего не знает. Вокзалы закрыты, в гостиницах, хостелах, парках, супермаркетах нигде нет. Он либо прячется, либо уже едет куда-то очень далеко от нас в неизвестном направлении, - рассказала Катерина Руденко.

Напомним, Еланецким отделением полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается 16-летняя Ирина Мельниченко, которая 22 мая ушла из дома и не вернулась.