В Херсонской области пропал подросток, который ушел из дома кататься на велосипеде и не вернулся. В полиции допускают, что мальчик может находиться на территории Николаева.
Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Сообщается, что 22 сентября Антон Руденко уехал из дома в Херсоне кататься на велосипеде BMX черного цвета с красными колесами и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 12 лет, рост 155 сантиметров, волосы черные, глаза серые.
Был одет в светлую кофту с длинным рукавом, темные штаны, красные кроссовки.
По оперативной информации, подросток может находиться в Николаеве.
В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мальчика сообщить об этом в полицию по телефонам (0552) 22-35-67, 22-98-87, 22-38-21, 22-43-38 или 102.
При этом, мама мальчика — Катерина Руденко рассказала, что ее сына в Николаев увез таксист, однако по адресу, куда он доставил подростка никто не слышал о случившемся.
— Из последней точной информации, какой-то урод-водитель такси отвез сына в Николаев. Опросили таксиста, поехали по тому адресу, где он высадил сына, там жилой дом, разбудили всех, опросили, никто ничего не знает. Вокзалы закрыты, в гостиницах, хостелах, парках, супермаркетах нигде нет. Он либо прячется, либо уже едет куда-то очень далеко от нас в неизвестном направлении, - рассказала Катерина Руденко.
Напомним, Еланецким отделением полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается 16-летняя Ирина Мельниченко, которая 22 мая ушла из дома и не вернулась.
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В Херсонской области пропал подросток, который ушел из дома кататься на велосипеде и не вернулся. В полиции допускают, что мальчик может находиться на территории Николаева.
Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Сообщается, что 22 сентября Антон Руденко уехал из дома в Херсоне кататься на велосипеде BMX черного цвета с красными колесами и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 12 лет, рост 155 сантиметров, волосы черные, глаза серые.
Был одет в светлую кофту с длинным рукавом, темные штаны, красные кроссовки.
По оперативной информации, подросток может находиться в Николаеве.
В полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мальчика сообщить об этом в полицию по телефонам (0552) 22-35-67, 22-98-87, 22-38-21, 22-43-38 или 102.
При этом, мама мальчика — Катерина Руденко рассказала, что ее сына в Николаев увез таксист, однако по адресу, куда он доставил подростка никто не слышал о случившемся.
— Из последней точной информации, какой-то урод-водитель такси отвез сына в Николаев. Опросили таксиста, поехали по тому адресу, где он высадил сына, там жилой дом, разбудили всех, опросили, никто ничего не знает. Вокзалы закрыты, в гостиницах, хостелах, парках, супермаркетах нигде нет. Он либо прячется, либо уже едет куда-то очень далеко от нас в неизвестном направлении, - рассказала Катерина Руденко.
Напомним, Еланецким отделением полиции ГУНП в Николаевской области разыскивается 16-летняя Ирина Мельниченко, которая 22 мая ушла из дома и не вернулась.