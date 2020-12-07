В Минске суд вынес приговор гражданке Швейцарии Наталье Херше за сорванную балаклаву с омоновца, женщина получила 2,5 года колонии.

Об этом пишет TUT.BY.

Кроме того, Херше должна будет выплатить потерпевшему сотруднику ОМОН Сергею Кончику компенсацию в размере одной тысячи белорусских рублей (почти 11 тысяч гривен - прим.).

Судья также постановил уничтожить бело-красно-белый флаг, который был изъят у Натальи Херше.

— Я живу в европейской демократической стране, где полицейские не прячут лиц перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу мою родину - Беларусь будущего, свободную Беларусь, - сказала обвиняемая.

Белоруска уже 12 лет живет в Швейцарии. Балаклаву она сорвала с сотрудника милиции 19 сентября на женском марше. Из-за этого участницу протеста обвинили в нанесении травм сотруднику ОМОН и порче обмундирования.

Потерпевший, 22-летний Сергей Кончик, заявил, что компенсацию он пожертвует детям с онкологией, проходящих лечение в Республиканском научно-практическом центре.

Ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил «навести порядок» в городах и убрать созданные гражданами мемориалы жертвам силовиков.