Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил «навести порядок» в городах и убрать созданные гражданами мемориалы жертвам силовиков.

Об этом шла речь на совещании с чиновниками 17 ноября, сообщает информагентство БелТА.

Во время совещания Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что протесты в стране происходят из-за влияния западных стран. Также он заявил, что не понимает, зачем в Минске создают «мемориалы под видом кладбищ», имея в виду мемориалы на улицах городов, которые граждане сделали для тех, кто погиб во время акций протеста и вне их от действий силовиков.

По его мнению, такие мемориалы создаются для того, чтобы оказать психологическое воздействие на население.

Также Александр Лукашенко считает, что бело-красно-белые ленты, которые люди вешают на улицах в знак солидарности с протестами, являются «профашистскими», и распри из-за них приводят к дракам во дворах.

Лукашенко поручил вывезти фотографии, лампады и свечи, которые граждане оставляют в память о жертвах протестов, на кладбище. Он заранее отреагировал на критику в отношении таких действий, изобразив несогласных с таким решением, как провокаторов.

— Мы аккуратно вывезли эти мемориалы туда, где они должны быть — на кладбище. Чтобы люди видели, что мы не варвары. Они это наверняка знают. Но им не надо то, как диктатор к этому относился, и те, кто выполнял — «рабы». Они их рабами назвали. Им это не нужно. Им надо показать, что это — варвары, — заявил Александр Лукашенко.

В ближайшее время Лукашенко приказал привести в городах «порядок», решив проблему с развешиванием лент и мемориалами на улицах, но «без варварства».

Напомним, в Беларуси во время очередной акций протеста в воскресенье были задержаны более тысячи человек.