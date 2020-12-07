В Николаеве Заводской районный суд отправил под арест женщину, подозреваемую в убийстве своей 56-летней матери.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

По информации правоохранителей, 3 декабря, в полицию поступил вызов от дочери умершей. Прибывшие эксперты обнаружили телесные повреждения при первичном осмотре тела. Тело женщины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. По результатам экспертизы стало понятно, что пенсионерка умерла от удушья.

В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что к смерти пожилой женщины причастна ее 38-летняя дочь. По ее словам, мать требовала регулярного ухода, на этой почве между ними случались конфликтные ситуации. При последней ссоре дочка нанесла матери телесные повреждения, а потом задушила. После этого злоумышленница вызвала полицию и скорую, попытавшись представить убийство матери как естественную смерть.

— Следователи предъявили женщине подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК «Умышленное убийство». Суд удовлетворил ходатайство прокурора и выбрал меру пресечение – 60 суток ареста. Если в ходе досудебного расследования вина подозреваемой будет доказана, ей грозит 15 лет за решеткой, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вознесенская местная прокуратура Николаевской области направила в суд уголовное дело жителя Вознесенка, который обвиняется в убийстве знакомого.