Вознесенская местная прокуратура Николаевской области направила в суд уголовное дело жителя Вознесенка, который обвиняется в убийстве знакомого.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По информации Вознесенской местной прокуратуры, конфликт случился на бытовой почве. Инцидент произошел ночью 23 июня с доме у сожительницы 33-летнего обвиняемого.

«Трое мужчин - злоумышленник, 38-летний потерпевший и их товарищ, распивали алкоголь. Между обвиняемым и бывшим сожителем женщины возник конфликт на основе личных отношений, в ходе которого обвиняемый нанес смертельные удары лопатой потерпевшему. Потом он оттащил и оставил тело на дороге, где и бросил», - говорится в сообщении..

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 115 УК Украины, если в ходе судебного разбирательства будет доказана вина правонарушителя, ему грозит от 7 до 15 лет лишения срока. Сейчас он находится под стражей

Напомним, что в Николаевской области ограбили и убили охранника детского сада.