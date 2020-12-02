Вознесенская местная прокуратура Николаевской области направила в суд уголовное дело жителя Вознесенка, который обвиняется в убийстве знакомого.
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
По информации Вознесенской местной прокуратуры, конфликт случился на бытовой почве. Инцидент произошел ночью 23 июня с доме у сожительницы 33-летнего обвиняемого.
«Трое мужчин - злоумышленник, 38-летний потерпевший и их товарищ, распивали алкоголь. Между обвиняемым и бывшим сожителем женщины возник конфликт на основе личных отношений, в ходе которого обвиняемый нанес смертельные удары лопатой потерпевшему. Потом он оттащил и оставил тело на дороге, где и бросил», - говорится в сообщении..
Мужчина обвиняется по части 1 статьи 115 УК Украины, если в ходе судебного разбирательства будет доказана вина правонарушителя, ему грозит от 7 до 15 лет лишения срока. Сейчас он находится под стражей
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Вознесенская местная прокуратура Николаевской области направила в суд уголовное дело жителя Вознесенка, который обвиняется в убийстве знакомого.
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
По информации Вознесенской местной прокуратуры, конфликт случился на бытовой почве. Инцидент произошел ночью 23 июня с доме у сожительницы 33-летнего обвиняемого.
«Трое мужчин - злоумышленник, 38-летний потерпевший и их товарищ, распивали алкоголь. Между обвиняемым и бывшим сожителем женщины возник конфликт на основе личных отношений, в ходе которого обвиняемый нанес смертельные удары лопатой потерпевшему. Потом он оттащил и оставил тело на дороге, где и бросил», - говорится в сообщении..
Мужчина обвиняется по части 1 статьи 115 УК Украины, если в ходе судебного разбирательства будет доказана вина правонарушителя, ему грозит от 7 до 15 лет лишения срока. Сейчас он находится под стражей
Напомним, что в Николаевской области ограбили и убили охранника детского сада.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа