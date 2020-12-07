Российские оккупационные войска с начала суток 7 декабря дважды нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«В течение этих суток, 7 декабря, были зафиксированы два нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы. Так, российско-оккупационные войска совершили неприцельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Водяное, применив при этом автоматический станковый гранатомет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на вооруженные провокации со стороны противника украинские военные огонь не открывали.

Кроме того, по данным штаба, выявлен факт инженерного оборудования позиций со стороны временно оккупированной Горловки в сторону подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Южное.

«Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 6 декабря, на Донбассе соблюдался режим перемирия. Боевики не обстреливали позиции украинских военных.