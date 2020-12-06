В воскресенье, 6 декабря, на Донбассе соблюдается режим перемирия. Боевики не обстреливали позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Ситуация в зоне ООС остается стабильной и контролируемой.
Также продолжаются работы по разминированию территории. Саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали еще три гектара в прифронтовом районе и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.
Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска в Донбассе осуществляли обстрелы позиций украинской армии с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также противотанковых ракетных комплексов.
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В воскресенье, 6 декабря, на Донбассе соблюдается режим перемирия. Боевики не обстреливали позиции украинских военных.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Ситуация в зоне ООС остается стабильной и контролируемой.
Также продолжаются работы по разминированию территории. Саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали еще три гектара в прифронтовом районе и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.
Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска в Донбассе осуществляли обстрелы позиций украинской армии с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также противотанковых ракетных комплексов.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
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|
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