В воскресенье, 6 декабря, на Донбассе соблюдается режим перемирия. Боевики не обстреливали позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Ситуация в зоне ООС остается стабильной и контролируемой.

Также продолжаются работы по разминированию территории. Саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали еще три гектара в прифронтовом районе и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска в Донбассе осуществляли обстрелы позиций украинской армии с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также противотанковых ракетных комплексов.