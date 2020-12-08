Сегодня ночью, 8 декабря, в Николаеве на проспекте Мира загорелся автомобиль Volkswagen.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о возгорании поступило на спецлинию 101 в 01:47. Автомобиль был припаркован во дворе дома, пожар возник в передней части машины и составил 5 м2. В 02:07 огонь ликвидировали два отделения 4 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Возможная причина возгорания — замыкание электросети. Для погашения пожара использовалось 3 единицы техники и 10 человек.

Напомним, что в воскресенье, 6 декабря, в центре Николаеве загорелся грузовик.