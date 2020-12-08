Во вторник, 8 декабря, в Николаевской области на трассе между городом Вознесенск и поселком Братское произошло ДТП – водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на обочину, где авто упало на бок.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Информации о пострадавших нет, авто получило значительные механические повреждения.

Автор сообщения указал, что авария произошла на участке со спуском из-за гололеда. Также он опубликовал несколько фото, где видно, что ДТП произошло на заснеженном участке трассы.

Ранее синоптики предупредили, что есть вероятность небольших осадков, преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом.