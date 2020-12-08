В Николаеве Центральный районный суд оштрафовал на 17 тысяч гривен водителя автобуса №51 коммунального предприятия-перевозчика за перевозку стоящих пассажиров, поскольку это нарушило правила карантина.
Решение приняла судья Галина Подзигун, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.
Данный маршрут обслуживает КП «Николаевпастранс».
В судебном заседании водитель пояснил, что пассажиры не реагировали на его замечания и заходили в автобус.
— Суд пришел к выводу о наличии в действиях водителя состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая заключается в нарушении правил карантина, - сказано в сообщении.
Ранее суд в Николаеве уже штрафовал водителя маршрутки за нарушение требований карантина.
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В Николаеве Центральный районный суд оштрафовал на 17 тысяч гривен водителя автобуса №51 коммунального предприятия-перевозчика за перевозку стоящих пассажиров, поскольку это нарушило правила карантина.
Решение приняла судья Галина Подзигун, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.
Данный маршрут обслуживает КП «Николаевпастранс».
В судебном заседании водитель пояснил, что пассажиры не реагировали на его замечания и заходили в автобус.
— Суд пришел к выводу о наличии в действиях водителя состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая заключается в нарушении правил карантина, - сказано в сообщении.
Ранее суд в Николаеве уже штрафовал водителя маршрутки за нарушение требований карантина.