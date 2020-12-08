В Николаеве Центральный районный суд оштрафовал на 17 тысяч гривен водителя автобуса №51 коммунального предприятия-перевозчика за перевозку стоящих пассажиров, поскольку это нарушило правила карантина.

Решение приняла судья Галина Подзигун, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Данный маршрут обслуживает КП «Николаевпастранс».

В судебном заседании водитель пояснил, что пассажиры не реагировали на его замечания и заходили в автобус.

— Суд пришел к выводу о наличии в действиях водителя состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая заключается в нарушении правил карантина, - сказано в сообщении.

Ранее суд в Николаеве уже штрафовал водителя маршрутки за нарушение требований карантина.