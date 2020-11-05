Центральный районный суд Николаева признал водителя маршрутки виновным в совершении административного правонарушения за нарушение карантинных ограничений при перевозке пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.
Сообщается, что судья Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун рассмотрела протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-4 КУоАП (нарушение правил по карантину), составленный относительно 39-летнего водителя маршрутного такси №23.
Согласно протокола, в период действия карантинных ограничений, водитель осуществлял перевозку пассажиров в большем количестве, чем это предусмотрено техническими характеристиками автомобиля, а именно 31 пассажир при наличии 22 мест для сидения, чем нарушил требования Постановления Кабинета Министров Украины №712 от 12.08.2020 с изменениями.
На заседание суда водитель не явился, однако прислал заявление, в котором признал себя виновным в совершении административного правонарушения и просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Изучив материалы дела, судья Галина Подзигун постановила признать последнего виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 КУоАП и наложить на него штраф в сумме 17 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок, протокол будут выписывать на месте.
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Центральный районный суд Николаева признал водителя маршрутки виновным в совершении административного правонарушения за нарушение карантинных ограничений при перевозке пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.
Сообщается, что судья Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун рассмотрела протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-4 КУоАП (нарушение правил по карантину), составленный относительно 39-летнего водителя маршрутного такси №23.
Согласно протокола, в период действия карантинных ограничений, водитель осуществлял перевозку пассажиров в большем количестве, чем это предусмотрено техническими характеристиками автомобиля, а именно 31 пассажир при наличии 22 мест для сидения, чем нарушил требования Постановления Кабинета Министров Украины №712 от 12.08.2020 с изменениями.
На заседание суда водитель не явился, однако прислал заявление, в котором признал себя виновным в совершении административного правонарушения и просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Изучив материалы дела, судья Галина Подзигун постановила признать последнего виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 КУоАП и наложить на него штраф в сумме 17 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок, протокол будут выписывать на месте.