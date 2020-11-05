Центральный районный суд Николаева признал водителя маршрутки виновным в совершении административного правонарушения за нарушение карантинных ограничений при перевозке пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Сообщается, что судья Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун рассмотрела протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-4 КУоАП (нарушение правил по карантину), составленный относительно 39-летнего водителя маршрутного такси №23.

Согласно протокола, в период действия карантинных ограничений, водитель осуществлял перевозку пассажиров в большем количестве, чем это предусмотрено техническими характеристиками автомобиля, а именно 31 пассажир при наличии 22 мест для сидения, чем нарушил требования Постановления Кабинета Министров Украины №712 от 12.08.2020 с изменениями.

На заседание суда водитель не явился, однако прислал заявление, в котором признал себя виновным в совершении административного правонарушения и просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Изучив материалы дела, судья Галина Подзигун постановила признать последнего виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 КУоАП и наложить на него штраф в сумме 17 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок, протокол будут выписывать на месте.