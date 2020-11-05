В Украине могут ввести штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок, протокол будут выписывать на месте.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 5 ноября

— Что будет предусматривать этот закон? Он будет предусматривать, что конкретный штраф за отсутствие масок будет от 170 до 255 гривен. Причем протокол будут составлять сразу на месте, а не так, как было раньше, когда составляли протокол, передавали в суд, а суд потом решал — налагать штраф или нет. В результате этого у нас меньше 5% — 3% даже — были применены штрафные санкции как к гражданам, так и для организаций, — заявил Максим Степанов.

Степанов уточнил, что после принятия закона будет работать такой же механизм, как и при нарушении правил дорожного движения. А штраф смогут выписывать как сотрудники Нацполиции, так и представители эпидемического контроля и органов местного самоуправления.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу и в целом правительственный законопроект №3891, который предлагает ввести штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты.