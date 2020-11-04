Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу и в целом правительственный законопроект №3891, который предлагает ввести штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты.

Такое решение члены комитета приняли на заседании 4 ноября, пишет hromadske.

Так, предложение председателя комитета Дениса Монастырского рекомендовать Совету принять законопроект №3891 поддержали 14 членов комитета.

При рассмотрении этого законопроекта на заседании комитета присутствовал министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно пояснительной записке, целью принятия этого акта является предотвращение распространения коронавируса среди населения Украины. Правительство хочет определить сумму штрафа за не ношение масок в соответствующих учреждениях и сооружениях. Он составляет от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

Этот законопроект еще должна рассмотреть Верховная Рада дважды: за основу и в целом. Окончательное слово будет за президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов обратился к народным депутатам с просьбой поддержать правительственный законопроект об усилении ответственности за несоблюдение противоэпидемических мер.