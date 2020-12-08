Ночью 8 декабря в Николаевской области возле села Дорошевка патрульные с погоней задержали водителя и пассажирку Ford Scorpio, подозреваемых в мошенничестве.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

При этом легковушка двигалась со спущенным задним колесом, уточнили в ведомстве.

— Патрульные остановили указанный автомобиль для проверки информации. Через несколько минут после остановки водитель быстро двинулся с места и начал убегать. Инспекторы начали преследование транспортного средства. Водитель не только игнорировал требования об остановке, но и агрессивно вел себя на дороге, пытаясь осуществить столкновение со служебным авто, - сказано в сообщении.

В итоге полицейские выбили боковое стекло и силой направили автомобиль на обочину. Патрульные задержали водителя и пассажирку, а на место вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что в Николаеве полицейские задержали воров, которые, пытаясь убежать на автомобиле, повредили четыре припаркованных машины.