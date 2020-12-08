В Гуляйполе Запорожской области фермер распахал старинное еврейское кладбище.

Об этом сообщает Укринформ.

При этом полиция открыла уголовное производство не по факту надругательства над могилами, а за самовольный захват земли.

— 25 ноября следователи Гуляйпольского ОП открыли уголовное производство по части 2 статьи 197-1 (Самовольное занятие земельного участка, совершенное лицом, ранее судимым за уголовное правонарушение, предусмотренное этой статьей, или группой лиц, или относительно земельных участков особо ценных земель, земель в охранных зонах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования земель) Уголовного кодекса Украины. Наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением свободы на срок до двух лет, - пояснили в полиции.

Земельный участок площадью около 0,5 гектара, является старинным еврейским кладбищем. Некоторым захоронениям там более 150 лет. Теперь же часть из них уничтожена, а поле - усеяно костями.

— У нас есть целая папка обращений. Начиная с 2017 года мы писали письма и местной власти, и полиции. Однако правоохранители не хотели вносить информацию в ЕРДР. Через суд мы таки заставили их это сделать, но дело открыли по факту захвата земли, а где дело о надругательстве над могилами? - заявила депутат Гуляйпольского ОТГ Олеся Шингур.

В свою очередь в полиции уверяют, что ОТГ не имеет документов на кладбище, а, следовательно, это просто земельный участок, который самовольно захватил фермер. Местные же власти утверждают, что никаких разрешений на распашку кладбища не давала.

— Кладбище - это патогенная зона и, насколько мне известно, даже после его закрытия, оно не может быть отведено под сельхозугодья. У нас есть старый и новый генпланы города и в них почему-то изменены границы кладбища. В новом генплане вообще нет части кладбища, - пояснила Олеся Шингур.

На данный момент пока полиция занимается расследованием, местные жители собирают кости на поле и пытаются сохранить хотя бы надгробия.

Ранее директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак заявил о конфликте между предприятием и двумя частными фирмами. При этом он заявил, что с 26 ноября на николаевских кладбищах прекратятся захоронения, поскольку полиция заблокировала работу предприятия, изъяв в ходе следственных действий книгу регистрации захоронений.