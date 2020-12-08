Контрразведка СБУ блокировала очередную попытку незаконного вывоза из Украины товаров военного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, злоумышленники планировали незаконно экспортировать в одну из среднеазиатских стран составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ», которые принадлежат к системе разведки целей, их показа, определения дальности до них, наблюдения и сопровождения цели.

Комплекс «Оса-АКМ» предназначен для защиты войск на марше и в подвижных видах боя, а также стратегических наземных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на малых и средних высотах.

Организаторы схемы подали на таможню документы с ложными данными, чтобы скрыть их военное назначение. Задокументированные контрразведкой Службы безопасности Украины материалы передадут органу досудебного расследования.

Напомним, в Николаеве Служба безопасности Украины предотвратила нелегальный экспорт оборудования для российских военных кораблей.