В городе Жидачов Львовской области погиб двухлетний мальчик, которого мать оставила без присмотра дома.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

По информации правоохранительных органов, сегодня двухлетний мальчик вместе с четырехлетней сестрой и шестилетним братом находились одни дома, без присмотра взрослых. Ребенок играл спичками и в какой-то момент на нем загорелась одежда.

Около девяти утра в дом пришла тетя, которая вызвала медиков и уведомила полицию. Прибывшие врачи не смогли спасти жизнь двухлетнего ребенка, он получил мноочисленные ожоги и отравился продуктами горения. Оставшиеся дети доставлены в больницу для медосмотра – их жизни ничего не угрожает.

— По факту проишествия, открыто уголовное производство по статье 166 УК «Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, за которым установлена опека или забота». Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же самый срок, — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что в понедельник, 7 декабря, в Вознесенске загорелся частный дом.