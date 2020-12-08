В среду, 9 декабря, по прогнозам синоптиков в Николаевской области будут наблюдаться сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду, что соответствует желтому уровню опасности.
Об этом сообщили в Службе автодорог Николаевской области.
Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.
— Служба автомобильных дорог в Николаевской области обращается к водителям с просьбой быть бдительными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать дистанцию, - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня в Николаевской области грузовик перевернулся из-за гололеда.
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В среду, 9 декабря, по прогнозам синоптиков в Николаевской области будут наблюдаться сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду, что соответствует желтому уровню опасности.
Об этом сообщили в Службе автодорог Николаевской области.
Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.
— Служба автомобильных дорог в Николаевской области обращается к водителям с просьбой быть бдительными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать дистанцию, - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня в Николаевской области грузовик перевернулся из-за гололеда.