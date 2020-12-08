Очаковские правоохранители открыли уголовное дело против гражданина Бельгии, который пытал свою жену — местную жительницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина начал издеваться над женой с самого начала брака. На почве ревности он избивал и унижал ее. Три года назад жещина не выдержала, забрала ребенка и сбежала.

У полицейских хватило доказательств, чтобы объявить мужчине о подозрении по части 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины («Пытки»).

«Мужчина заставлял жену выполнять требования против её воли, применяя физическое и психологическое насилие. На почве ревности обидчик бил и унижал женщину. Не в силах терпеть издевательства, пострадавшая забрала ребенка и сбежала от своего обидчика, и уже более трех лет не контактирует с мужем», — сообщили в полиции.

Иностранцу грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 28 ноября сотрудники группы мобильного реагирования на факты совершения домашнего насилия и управления патрульной полиции Николаева присоединились к проведению акции «16 дней против насилия».