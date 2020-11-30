28 ноября сотрудники группы мобильного реагирования на факты совершения домашнего насилия и управления патрульной полиции Николаева присоединились к проведению акции «16 дней против насилия».

Об этом сообщает Управление превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

На Соборной площади Николаева были размещены стенды выставки, на них отображались реальные истории украинцев, которые стали жертвами насилия не всегда по своему желанию. Организаторы планировали показать домашнее насилие без украшений, жестоким и угнетающим.

Рядом с экспонатами были размещены QR-коды, отсканировав которые можно было детальней познакомиться с действующими лицами каждой истории. Людьми, которые непосредственно пострадали от домашнего насилия или стали его свидетелями.

Полицейские раздавали посетителями буклеты с детальной информацией куда обратиться в случае непосредственного наблюдения факта насилия, а так же как экстренно действовать в случае прямого насилия.

Выставка проходила по инициативе МВД, в рамках расширения интеграции Украины с евроатлантическими партнерами. Кроме того, с выставкой можно ознакомиться в онлайн-режиме.

Как известно, ФИФА пожизненно отстранила руководителя Федерации Футбола Гаити за сексуальное насилие.