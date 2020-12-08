Причиной вспышки неизвестной болезни в индийском штате Андхра-Прадеш могли стать свинец и никель. Наличие этих химических веществ нашли в образцах питьевой воды и молока.

Об этом сообщает индийское агентство India Today.

В ближайшее время должны появиться другие детали об отобранных образцах, ведь тестирование также проводит Индийский химико-технологический институт. В штат уже прибыли двое представителей Всемирной организации здравоохранения, которые хотят узнать причину неизвестной болезни.

По информации агентства, более 370 человек уже выздоровели, еще 120 до сих пор находятся на лечении. В то же время 19 пациентов направили в государственные больницы Виджаявады и Гунтура для лучшего лечения.

Первые случаи неизвестной болезни начали фиксировать в воскресенье, когда жители города Элуру начали жаловаться на потерю памяти, беспокойство, рвоту, головную и спинную боли, а также приступы эпилепсии.

Отметим, что один житель южного индийского города Элуру умер от неизвестной болезни. Тесты на коронавирус у всех заболевших были отрицательными.

Ранее сообщалось, что люди могли отравиться органохлодирными соединениями — об этом говорят правительственные эксперты.