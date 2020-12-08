В Индии расследуют появление неизвестной болезни, что на днях привела к смерти одного человека и госпитализации еще 400 на юге страны. Власти подозревают, что на здоровье людей могли повлиять органохлориды.

Об этом сообщает Reuters.

В штате Андхра-Прадеш несколько сотен детей госпитализировали с широким спектром симптомов — от головокружения и потери сознания до головной боли и рвоты. Тесты не выявили коронавирус.

По информации депутата парламента Индии Нарасимха Рао, скорее всего, пострадавшие отравились органохлодирными соединениями — об этом говорят правительственные эксперты. Эту же версию наряду с другими рассматривают в руководстве штата Андхра-Прадеш.

Как сообщила глава здравоохранения штата Гита Прасадани, за последние сутки не поступало информации о новых случаях непонятной болезни.

Органохлориды запретили в большинстве стран после того, как исследования выявили их связь с онкологическими заболеваниями и другими негативными последствиями для здоровье. Также они сохраняются в окружающей среде в течение многих лет и откладываются в жировой ткани людей и животных.

Пока неясно, как именно органохлориды могут использовать в Индии, но стало известно, что они входят в состав инсектицидов, используемых против москитов.

Даже при кратковременном контакте с организмом этот химикат вызывает судороги, головную боль, потерю сознания, тошноту, рвоту, тремор, мышечную слабость, головокружение, нечеткость речи, слюноотделение и тому подобное.

Напомним, в Индии 315 граждан были госпитализированы с симптомами недиагностированного заболевания. Один житель южного города Элуру (штат Андхра-Прадеш) умер от неизвестной болезни.