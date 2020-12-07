В Индии 315 граждан госпитализировали с симптомами недиагностированного заболевания. Один житель южного города Элуру (штат Андхра-Прадеш) умер от неизвестной болезни.

Об этом сообщает газета The Hindu.

Издание отмечает, что жители с симптомами неизвестной болезни стали поступать в больницы в субботу. К вечеру воскресенья их число достигло 315.

Указано, что среди пациентов - 46 детей и 70 женщин.

Медики информируют, что у больных наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. В большинстве состояние остается стабильным. Результаты тестов на коронавирус у пациентов оказались отрицательными.

– Возбудитель болезни не обнаружен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы, - цитирует газета представителей местных органов здравоохранения.

Не исключено, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.

Напомним, ранее у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая зафиксировали случай заболевания бубонной чумой. Позже стало известно, что вспышка бубонной чумы в Китае не является опасной.