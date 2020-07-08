Во Всемирной организации охраны здоровья считают, что вспышка бубонной чумы в Китае не является опасной.

Об этом сообщило The New York Times.

По словам пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис, вспышка бубонной чумы в Китае не представляет высоких рисков.

— Мы наблюдаем за вспышкой в Китае, мы внимательно следим за происходящим в партнерстве с властями Китая и Монголии. На данный момент мы не видим высокого риска, но мы наблюдаем за этим, внимательно следим, – пояснила Маргарет Харрис.

Напомним, ранее у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая зафиксировали случай заболевания бубонной чумой.

Бубонная чума — наиболее распространенная форма чумы. Она начинается с возникновения бубонов — опухших лимфатических узлов. Болезнь способна прогрессировать и распространяться в легкие. Больные легочной формой могут разносить бактерии воздушно-капельным путем. Это самая сложная форма бубонной чумы, которую трудно вылечить даже с использованием сильных антибиотиков.

В ноябре прошлого года в автономном регионе Внутренняя Монголия в Китае фиксировались случаи заболевания бубонной чумой.