За прошедшие сутки, 8 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

Неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки. Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Утром 9 декабря на всех участках фронта наблюдается тишина.

В штабе ООС подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.

Напомним, 7 декабря на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь со стороны украинских военных.