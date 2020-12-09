За прошедшие сутки, 8 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
Неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки. Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
Утром 9 декабря на всех участках фронта наблюдается тишина.
В штабе ООС подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.
Напомним, 7 декабря на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь со стороны украинских военных.
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За прошедшие сутки, 8 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
Неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки. Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
Утром 9 декабря на всех участках фронта наблюдается тишина.
В штабе ООС подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой.
Напомним, 7 декабря на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь со стороны украинских военных.