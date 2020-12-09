Истребитель F-16 Fighting Falcon из подразделению ВВС Национальной гвардии штата Висконсин потерпел крушение во время тренировочного полета во вторник вечером в районе Верхнего полуострова Мичигана.

Об этом сообщает Нацгвардия штата на странице в Facebook в среду, 9 декабря.

На месте происшествия находятся аварийные службы.

Идет расследование инцидента.

— Когда произошел инцидент, самолет выполнял плановую тренировку с одним пилотом на борту, – говорится в сообщении, в котором отмечается, что о состоянии летчика и причинах аварии пока ничего неизвестно.

Напомним, в июле в США разбились два истребителя F-16. Один из них потерпел крушение во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико 13 июля. Тогда летчик катапультировался и выжил.

Напомним, что в Пакистане потерпел крушение самолет, на борту которого было больше 90 пассажиров, самолет упал прямо на жилые дома.