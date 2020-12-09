Истребитель F-16 Fighting Falcon из подразделению ВВС Национальной гвардии штата Висконсин потерпел крушение во время тренировочного полета во вторник вечером в районе Верхнего полуострова Мичигана.
Об этом сообщает Нацгвардия штата на странице в Facebook в среду, 9 декабря.
На месте происшествия находятся аварийные службы.
Идет расследование инцидента.
— Когда произошел инцидент, самолет выполнял плановую тренировку с одним пилотом на борту, – говорится в сообщении, в котором отмечается, что о состоянии летчика и причинах аварии пока ничего неизвестно.
Напомним, в июле в США разбились два истребителя F-16. Один из них потерпел крушение во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико 13 июля. Тогда летчик катапультировался и выжил.
Напомним, что в Пакистане потерпел крушение самолет, на борту которого было больше 90 пассажиров, самолет упал прямо на жилые дома.
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Истребитель F-16 Fighting Falcon из подразделению ВВС Национальной гвардии штата Висконсин потерпел крушение во время тренировочного полета во вторник вечером в районе Верхнего полуострова Мичигана.
Об этом сообщает Нацгвардия штата на странице в Facebook в среду, 9 декабря.
На месте происшествия находятся аварийные службы.
Идет расследование инцидента.
— Когда произошел инцидент, самолет выполнял плановую тренировку с одним пилотом на борту, – говорится в сообщении, в котором отмечается, что о состоянии летчика и причинах аварии пока ничего неизвестно.
Напомним, в июле в США разбились два истребителя F-16. Один из них потерпел крушение во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико 13 июля. Тогда летчик катапультировался и выжил.
Напомним, что в Пакистане потерпел крушение самолет, на борту которого было больше 90 пассажиров, самолет упал прямо на жилые дома.