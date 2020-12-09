В Белгороде-Днестровском Одесской области полицейские открыли стрельбу по авто нарушителя, который пытался их сбить.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Сообщается, что 34-летний мужчина отказался оплатить посылку в почтовом отделении и устроил скандал. На место инцидента прибыли полицейские. Нарушитель набросился на них с руганью, а затем попытался убежать.

Полицейские пытались задержать злоумышленника, но он сел в грузовик и поехал прямо на них. Полицейские были вынуждены стрелять из табельного оружия по колесам грузовика. Нарушитель развернулся и попытался скрыться.

Злоумышленника задержали через несколько сотен метров от места происшествия. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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