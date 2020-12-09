Российские оккупационные войска с начала суток 9 декабря шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«С начала текущих суток, 9 декабря, в районах ответственности наших бригад зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Так, по украинским позициям неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска дважды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем. А вблизи Авдеевки — с автоматического станкового гранатомета», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для корректировки огня с АГС враг применил БПЛА типа «квадрокоптер» со стороны населенного пункта Минеральное. В ответ украинские военные открыли огонь из стрелкового оружия и сбили беспилотник противника после пересечения линии разграничения.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных вследствие вражеских выстрелов нет, заверили в штабе.

В штабе также сообщили, что украинскими военными был выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное. У Луганского, для инженерного оборудования позиций с продвижением в сторону подразделений Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три подрывы с использованием зарядов разминирования.

Напомним, 7 декабря на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь со стороны украинских военных.