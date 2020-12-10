В детской больнице №2 города Николаева умер шестимесячный ребенок, у которого было диагностировано заболевание коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила начальник городского управления здравоохранения Ирина Шамрай, пишут Новости-N.

В сообщении сказано, что у ребенка была серьезная врожденная патология — он родился недоношенным, с весом 750 граммов.

В лечебное учреждение младенец был госпитализирован 4 декабря — сразу в реанимацию. Несмотря на все усилия врачей, спасти малыша не удалось — спустя 5 дней он скончался.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом.