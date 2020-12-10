Сегодня утром, вблизи села Мазуровое Кривоозерского района Николаевской области на 228 километре трассы М-05 «Киев - Одесса» автомобиль Hyundai Accent врезался в отбойник из-за гололеда на дороге.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщается, что в автомобиле, который в результате ДТП оказался заблокированным, находилось 4 человека.

Прибыв на место происшествия, с помощью аварийно-спасательного оборудования, спасатели освободили пострадавшего 1997 года рождения и передали работникам скорой медицинской помощи. Каретой скорой его госпитализировали в Кривоозерскую центральную районную больницу с диагнозом перелом малой правой берцовой кости.

Пассажирка 1999 года рождения также госпитализирована с диагнозом - ушиб левой икры (межмуськульная гематома).

Сейчас водитель и пассажир находятся в хирургическом отделении. Медики оценивают их состояние, как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Николаеве и за городом вчера из-за гололеда произошло несколько ДТП.