Группа неизвестные напала на консульство Украины в Судане с целью ограбления. Их удалось задержать на месте преступление.

Об этом сказал консул Украины в этой стране Муса Мохамед Саид, сообщил Корреспондент.

По словам бригадного генерала Джамала Джумаа, официального представителя Сил оперативной поддержки (RSF), вооруженные преступники проникли на территорию консульства во вторник, 8 декабря, с целью ограбления. Двое из них были переодеты в военную форму и форму RSF, двое в гражданской одежде.

Бойцам RSF, прибывшим на место инцидента, удалось задержать подозреваемых на месте преступления.

По словам консула, похищенные деньги и имущество были возвращены. Он лично явился в полицейский участок, чтобы опознать преступников.

Ранее в Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.