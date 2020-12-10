В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в ресторане быстрого питания McDonalds. Его задержали и, как выяснилось, гранаты у него не было.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Сообщается, что мужчина в McDonalds держал руку под курткой и заявил, что у него граната. Он якобы собирался ее взорвать и потребовал вызвать полицию. В связи с инцидентом ввели специальную полицейскую операцию «Гром».
— После нескольких переговоров с мужчиной он был задержан. Предоставленная информация о взрывном устройстве была ложной. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь, - говорится в сообщении.
Открыто дело за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в ресторане быстрого питания McDonalds. Его задержали и, как выяснилось, гранаты у него не было.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Сообщается, что мужчина в McDonalds держал руку под курткой и заявил, что у него граната. Он якобы собирался ее взорвать и потребовал вызвать полицию. В связи с инцидентом ввели специальную полицейскую операцию «Гром».
— После нескольких переговоров с мужчиной он был задержан. Предоставленная информация о взрывном устройстве была ложной. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь, - говорится в сообщении.
Открыто дело за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Ранее в Николаевской области спасатели потушили 4 пожара в частном жилом секторе.