За прошедшие сутки, 8 декабря, в Николаевской области спасатели потушили 4 пожара в частном жилом секторе.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Первый случай произошёл в 12:29, на линию «101» поступило сообщение о возгорании на улице Широкая в селе Новоданиловка Новобугского района. Огонь распространился на жилой дом, площадь пожара составила 30 м2. В 13:15 пожар ликвидировало отделение 20-й государственной пожарно-спасательной службы. Причина возгорания устанавливается.

В тот же день, в 19:45 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Гардова в селе Богдановка Витовского района. В 21:17 огонь был локализован. Площадь пожара составила 6 м2, его вызвало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

На следующий день, 9 декабря, в 0:44 в Службе спасения сообщили про возгорание хозяйственного здания на улице Шевченка в селе Пересадовка Витовского района. Огонь на площади 10 м2 ликвидировали в 01:34, его также повлекло нарушение правил пожарной безопасности.

Позже, в 01:37, поступило сообщение про возгорание гаража и хозяйственного здания. Спасатели установили, что горит гараж и автомобиль Honda Accord, который находится внутри. Пожар на площади 45 м2 потушили в 2:50, его причина устанавливается.

Напомним, что в понедельник, 7 декабря, спасатели потушили четыре пожара на территории Николаевской области.