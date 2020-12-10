В четверг, 9 декабря, полицейские охраны задержали грабителей, которые ворвались в частный дом в Центральном районе Николаева, избили хозяина и забрали технику.

Об этом сообщают в управлении полиции охраны в Николаевской области.

В 18:50 в полицию сообщили, что в Центральном районе соседи слышат драку и крики о помощи.

— Мы зашли в частный дом. Увидели разбитое окно. В комнате сидел владелец весь в крови. Возле него жена оказывала ему первую помощь, — рассказал сержант полиции Александр Ильчук.

Пообщавшись с пострадавшим, который оказался инвалидом второй группы, полицейские охраны выяснили, что грабители перелезли через забор и, разбив окно, проникли в дом.

— Пока его жена была в ванной комнате, а мать ушла к соседям, мужчину избили. Забрали тюнер, кабеля, утюг, сковородки. Не найдя денег, забрали карточку. Также пытались похитить телевизор, но когда услышали, как жена вызывает полицию, убежали, — сообщил старший сержант Игорь Ильчук.

Обойдя территорию, наряд реагирования заметил мужчину с тюнером. Он признался в преступлении и рассказал, где живут его сообщники. Сначала задержали второго подозреваемого, а затем и третьего из злоумышленников.

— Они нам должны были вернуть 100 гривен! Мы вечером выпивали, поговорили, собрались и пошли на дело. Чего ждать? — признались задержанные.

Полиция начала уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Позже выяснилось, что двое мужчин 1991 года рождения. Имеют судимости по ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение», ст. 185 «Кража» и ст. 185 «Грабеж». Первый вышел в 2019 году, второй в начале этого года. Третий 1990 года рождения, судимостей не имел. Все проживали вместе, не работают. Двое из них — братья.

Напомним, в Николаеве патрульные полицейские задержали 21-летнего парня, который на остановке выхватил у мужчины сумку с деньгами и документами.