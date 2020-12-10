С начала суток, 10 декабря, пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Боевики открывали огонь из различных систем недалеко от Водяного, Авдеевки и Лебединского и дважды стреляли из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в пригороде Марьинки. Еще один обстрел из стрелкового оружия произошел возле Старогнатовки.

«Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, вследствие вражеских выстрелов, не было», — рассказали в штабе.

Кроме того, о нарушении перемирия боевиками командование Объединенных сил уведомило ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

Напомним, Специальная мониторингоая миссия ОБСЕ зафиксировала учения с боевой стрельбой в Луганской области. Их проводили боевики вблизи населенного пункта Депрерадовка.