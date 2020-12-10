В 2020 году в мире при исполнении своих профессиональных обязанностей были убиты 42 журналиста, 235 сотрудников СМИ сейчас находятся в тюрьме.

Об этом говорится в докладе Международной федерации журналистов.

С начала года больше всего представителей прессы (13 репортеров) убили в Мексике. Эта страна держит печальное лидерство четвертый раз за последние пять лет.

Пять журналистов убили в Пакистане. По три журналиста были убиты Афганистане, Индии, Ираке, Нигерии, по два – на Филлипинах, в Сомали, Сирии, по одному – в Камеруне, Гондурасе, Парагвае, России, Швеции и Йемене.

Больше всего журналистов в тюрьме находится в Турции (67 человек), далее в Египте (21), Китае (23), Эритрее (16), Саудовской Аравии (14), Беларуси (11), Йемене и Камбодже (9), Камеруне (6), Марокко и Мьянме (5).

С 1990-го по 2020-й годы в мире было убито 2 658 журналистов. Половина из них погибли в странах, пострадавших от войны, преступности и коррупции, а также «катастрофических нарушений закона»: Ирак (339 убитых), Мексика (175), Филиппины (159), Пакистан (138), Индия (116), Россия (110), Алжир (106), Сирия (96), Сомали (93), Афганистан (93).

Напомним, Шевченковский райсуд Киева продлил действие мер пресечения обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь на два месяца — до 7 февраля 2021 года включительно.