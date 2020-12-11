У городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который сейчас находится на лечении в Германии, отказала вторая почка.

Об этом сообщает интернет-издание Украинская правда.

Информацию об ухудшении состояния Кернеса в комментарии УП подтвердил директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко. В данный момент Кернеса перевели на гемодиализ.

Напомним, что в среду, 9 декабря, в Харькове прошла первая сессия горсовета нового созыва, на которой мэром города признали Геннадия Кернеса, несмотря на его длительное отсутствие.