Служба безопасности Украины обратилась в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в связи с появлением на прокремлевском телеканале НАШ пособника оккупационных сил РФ.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Речь идет, в частности, об эфире пропагандистской программы «Пятница. Вечер» от 4 декабря, в котором участвовал один из главарей террористической организации «ЛНР» Родион Мирошник.
Как рассказали в Нацсовете, распространенные телеканалом высказывания представителя оккупантов «не соответствуют критерию объективности по информации, имеют признаки разжигания розни, содействия терроризму и являются прямой ретрансляцией на украинскую аудиторию одного из основных нарративов пропаганды официальной власти РФ о якобы развязанной Украиной гражданской войне».
— Высказывания участника передачи звучали в ответ за вопрос ведущих передачи и гостей в студии и касались темы урегулирования вооруженного конфликта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Это требовало особого внимания ведущих и редакционного контроля телекомпании, что, однако, не было продемонстрировано в этом случае, — говорится в сообщении.
При этом, во время повтора данного эфира 6 декабря редакция канала также не внесла никаких изменений.
— Таким образом, трансляция передачи «Пятница. Вечер» имеет признаки нарушения лицензиатом требований части первой статьи 28 Закона Украины Об информации, — добавили в Нацсовете.
Напомним, 29 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, рассмотрев протоколы конференций общественных объединений, ввел в состав наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины двух новых членов.
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Служба безопасности Украины обратилась в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в связи с появлением на прокремлевском телеканале НАШ пособника оккупационных сил РФ.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Речь идет, в частности, об эфире пропагандистской программы «Пятница. Вечер» от 4 декабря, в котором участвовал один из главарей террористической организации «ЛНР» Родион Мирошник.
Как рассказали в Нацсовете, распространенные телеканалом высказывания представителя оккупантов «не соответствуют критерию объективности по информации, имеют признаки разжигания розни, содействия терроризму и являются прямой ретрансляцией на украинскую аудиторию одного из основных нарративов пропаганды официальной власти РФ о якобы развязанной Украиной гражданской войне».
— Высказывания участника передачи звучали в ответ за вопрос ведущих передачи и гостей в студии и касались темы урегулирования вооруженного конфликта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Это требовало особого внимания ведущих и редакционного контроля телекомпании, что, однако, не было продемонстрировано в этом случае, — говорится в сообщении.
При этом, во время повтора данного эфира 6 декабря редакция канала также не внесла никаких изменений.
— Таким образом, трансляция передачи «Пятница. Вечер» имеет признаки нарушения лицензиатом требований части первой статьи 28 Закона Украины Об информации, — добавили в Нацсовете.
Напомним, 29 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, рассмотрев протоколы конференций общественных объединений, ввел в состав наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины двух новых членов.