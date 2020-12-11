Служба безопасности Украины обратилась в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в связи с появлением на прокремлевском телеканале НАШ пособника оккупационных сил РФ.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Речь идет, в частности, об эфире пропагандистской программы «Пятница. Вечер» от 4 декабря, в котором участвовал один из главарей террористической организации «ЛНР» Родион Мирошник.

Как рассказали в Нацсовете, распространенные телеканалом высказывания представителя оккупантов «не соответствуют критерию объективности по информации, имеют признаки разжигания розни, содействия терроризму и являются прямой ретрансляцией на украинскую аудиторию одного из основных нарративов пропаганды официальной власти РФ о якобы развязанной Украиной гражданской войне».

— Высказывания участника передачи звучали в ответ за вопрос ведущих передачи и гостей в студии и касались темы урегулирования вооруженного конфликта в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Это требовало особого внимания ведущих и редакционного контроля телекомпании, что, однако, не было продемонстрировано в этом случае, — говорится в сообщении.

При этом, во время повтора данного эфира 6 декабря редакция канала также не внесла никаких изменений.

— Таким образом, трансляция передачи «Пятница. Вечер» имеет признаки нарушения лицензиатом требований части первой статьи 28 Закона Украины Об информации, — добавили в Нацсовете.

Напомним, 29 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, рассмотрев протоколы конференций общественных объединений, ввел в состав наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины двух новых членов.