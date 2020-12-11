В пятницу, 11 декабря, в микрорайоне Николаева Матвеевка на улице Силикатной горела летняя кухня, возгорание началось на чердаке.
Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
На место вызова направили два пожарных отделения. Пожарные потушили огонь, который охватил 15 квадратных метров и спасли от огня жилой дом, расположенный рядом.
Причина пожара - нарушение правил монтажа печи и дымовой трубы.
К тушению привлекались 2 единицы техники и 7 человек.
Напомним, 7 декабря спасатели потушили четыре пожара на территории Николаевской области.
|
Похоже, Адмиралтейство — всёКатерина Середа
|
Про безпеку руху на трасі Н-14Татьяна Демченко
|
Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
В пятницу, 11 декабря, в микрорайоне Николаева Матвеевка на улице Силикатной горела летняя кухня, возгорание началось на чердаке.
Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
На место вызова направили два пожарных отделения. Пожарные потушили огонь, который охватил 15 квадратных метров и спасли от огня жилой дом, расположенный рядом.
Причина пожара - нарушение правил монтажа печи и дымовой трубы.
К тушению привлекались 2 единицы техники и 7 человек.
Напомним, 7 декабря спасатели потушили четыре пожара на территории Николаевской области.