В пятницу, 11 декабря, в микрорайоне Николаева Матвеевка на улице Силикатной горела летняя кухня, возгорание началось на чердаке.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

На место вызова направили два пожарных отделения. Пожарные потушили огонь, который охватил 15 квадратных метров и спасли от огня жилой дом, расположенный рядом.

Причина пожара - нарушение правил монтажа печи и дымовой трубы.

К тушению привлекались 2 единицы техники и 7 человек.

Напомним, 7 декабря спасатели потушили четыре пожара на территории Николаевской области.