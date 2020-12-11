С начала суток, 11 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 3 случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации не открывали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Сегодня оккупационные силы вблизи Марьинки открывали огонь из автоматического станкового гранатомета. Кроме того, из стрелкового оружия российские наемники нарушали «тишину» возле Водяного и Зайцево.

Также на Донбассе продолжают разминировать прифронтовую территорию. С начала суток украинские саперы разминировали почти 5 гектаров территории и изъяли 86 взрывоопасных предметов.

Напомним, украинская разведка зафиксировала, что пророссийские боевики оборудуют свои позиции во время перемирия на Донбассе. Наемники делают огневые позиции для пулеметчиков и ПТРК.

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил ВСУ провели учебные маневры танковых подразделений по ведению оборонительного боя.