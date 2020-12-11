В районе проведения операции Объединенных сил ВСУ провели учебные маневры танковых подразделений по ведению оборонительного боя.
Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
— В районе проведения операции Объединенных сил прошли тренировки танковых подразделений с выходом в указанный район для проведения практических действий, - говорится в сообщении.
Уточняется, что тренировки проходили с целью поддержания умений личного состава при ведении активных действий и быстрого маневрирования при ведении оборонительного боя.
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В районе проведения операции Объединенных сил ВСУ провели учебные маневры танковых подразделений по ведению оборонительного боя.
Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
— В районе проведения операции Объединенных сил прошли тренировки танковых подразделений с выходом в указанный район для проведения практических действий, - говорится в сообщении.
Уточняется, что тренировки проходили с целью поддержания умений личного состава при ведении активных действий и быстрого маневрирования при ведении оборонительного боя.
В четверг, 10 декабря, вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.