Всемирную организацию здравоохранения обвинили в сговоре с властями Италии. Причиной сомнений стало удаление отчета организации, в котором отмечалось, что страна к пандемии не готова.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Отмечается, что отчет был предназначен для предотвращения смертельных случаев в будущем. Его подготовил ученый ВОЗ Франческо Замбон, а также десять его коллег из Европы. Исследование было опубликовано на сайте ВОЗ 13 мая. Его целью было предоставление информации странам, которые еще не пострадали.

В частности, в отчете отмечается неподготовленность страны. Первые реакции больниц были «импровизированными и хаотичными».

По данным издания, документ был удален с сайта ВОЗ по личной просьбе Раньери Герры, заместителя генерального директора ВОЗ по стратегическим инициативам. Герра был генеральным директором по профилактике здоровья в министерстве здравоохранения Италии в период с 2014-го до конца 2017 года и отвечал за обновление плана пандемии.

В ВОЗ не объяснили причину удаления отчета, но отметили, что он содержит «неточности и несоответствия».

Исследователь Франческо Замбон в отчете написал, что план борьбы с пандемией в Италии не был обновлен в 2017 году – после тщательной проверки выяснилось, что все материалы позже 2006 года был просто скопированы и вставлены.

— В настоящее время мы работаем с итальянским правительством над прояснением этой проблемы, — сообщили в ВОЗ на запрос издания.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже зарегистрировала 66 млн случаев коронавируса и 1,5 млн смертей от COVID-19. За последние шесть недель смертность от коронавируса в мире выросла на 60%.